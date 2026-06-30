O goiano Wilton Pereira Sampaio se tornou, nesta segunda-feira (29), um dos dois árbitros brasileiros a apitar mais jogos em Copas do Mundo. Ao comandar o apito na eliminação da Holanda por Marrocos, na 2ª fase do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, Wilton chegou à sua sétima partida de Mundial como árbitro de campo.\nAgora, Wilton Pereira Sampaio e Carlos Eugênio Simon têm sete jogos de Copas do Mundo no currículo, cada.\nO goiano segue no Mundial 2026 e tem chance de se isolar como o homem brasileiro que mais apitou em Copas. Entre as mulheres, Edina Alves é a recordista, com oito partidas, todas na Copa do Mundo feminina.\nNesta segunda-feira (29), Wilton Pereira Sampaio apitou auxiliado pelo outro goiano na Copa, o assistente Bruno Pires, e pelo paranaense Bruno Boschilia.\nWilton Pereira Sampaio está em sua segunda Copa como árbitro principal e também trabalhou na Copa de 2018, na Rússia, como VAR.