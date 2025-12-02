O atleta goiano Renato Marques garantiu vaga na final mundial do Hyrox após vencer, no último sábado (29), a categoria profissional da etapa realizada no Rio de Janeiro. A prova reuniu mais de 3 mil competidores e colocou o goiano no topo da modalidade e garantiu o lugar na etapa final na Suécia, em 2026.\nNatural de Goiânia, Renato atua como personal trainer e empresário, à frente do Renato Marques Centro de Treinamento, onde trabalha ao lado da esposa, Gabriela Carrijo. Ao comentar sobre a classificação para a final mundial, Renato descreve que a sensação é de conquista plena.\nEle lembra que soma mais de dez anos de treino funcional e um ano intenso de treinos de Hyrox, alcançando o pódio em todas as competições disputadas em 2025. O atleta afirmou que não esperava chegar tão longe em apenas um ano de dedicação à modalidade.