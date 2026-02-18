O chiado do “s” como “x”, o uso de gírias e a informalidade nos cumprimentos fazem parte do jeito carioca de Victor Hugo, central do Saneago / Goiás Vôlei. O que poucos sabem é que o jogador de 34 anos e 2 metros não nasceu no Rio de Janeiro. Ele é goianiense, mas cresceu fora do Estado, que neste ano se tornou sua casa após o acerto com o clube goiano.Toda a família de Victor Hugo é carioca. O nascimento em Goiânia ocorreu de maneira inesperada, e o jogador sequer criou raízes com a capital goiana. “Meu pai é agrônomo, trabalhava na Embrapa e, na época (1991), ele teve que vir para Goiás fazer algumas coisas de trabalho. Minha mãe estava grávida e veio junto. Acabou que não deu tempo de voltar para o Rio e nasci aqui. Ficamos um ano e meio, no máximo, e voltamos para o Rio”, explicou Victor Hugo.O jogador do clube esmeraldino realmente só conheceu Goiânia depois de se transferir para o Goiás Vôlei. Mora na cidade desde agosto de 2024 e está em sua segunda temporada na equipe.“A cidade é bem diferente do Rio, já estou acostumado com a dinâmica de lá. Eu até converso com a minha esposa (Maira Cipriano) que aqui é muito bom, uma cidade grande, mas que é tudo perto. Eu, particularmente, me surpreendi. Esperava algo mais distante de uma cidade grande. Mas a gente vai pesquisando, andando e conhecendo”, contou o jogador.Victor Hugo experimentou pequi, fruta típica que desperta amor ou rejeição em quem experimenta. “O pequi não me agrada, não. Agora, a pamonha. Minha esposa chegou e já comprei para ela experimentar também. Eu amo pamonha, sempre que posso eu compro. O que não falta aqui (em Goiânia) é comida boa”, acrescentou o central do Goiás Vôlei.A vinda para Goiânia também diminuiu a distância entre Victor Hugo e Maira Cipriano, que também é jogadora de vôlei e é ponteira do Osasco, 3º colocado da Superliga feminina. Há praticamente cinco anos, o casal construiu o relacionamento à distância.Victor Hugo jogava fora do País desde a temporada 2020/2021, com passagens por clubes de Portugal, Romênia e Chipre, até o acerto com o Goiás nesta temporada. No mesmo período, Maira Cipriano defendeu Barueri, Flamengo e jogou na Polônia, antes de ser contratada pelo Osasco há duas temporadas.“Não é fácil (se relacionar à distância). Tentamos sempre casar as agendas assim que os calendários das competições são divulgados. Ela fala do Paulista, eu já olho as datas do Goiano. Aí tem a Superliga, agora a Copa do Brasil. Vamos tentando ver se tem jogo na mesma cidade, se não vai ter jogo, como vai ser folga com a comissão técnica, organiza voo. É loucura, mas estamos acostumados”, contou Victor Hugo.O casal se conheceu entre 2020 e 2021, durante a pandemia da Covid-19. “O lado bom de os dois serem atletas é que tem uma compreensão mais simples. Entende o cansaço, que a viagem é desgastante, a rotina. Não é fácil, mas a gente sabe que vale a pena”, falou o central do time goiano, que passou o Natal com a mulher no interior de Minas Gerais.No final do ano passado, após o Natal, ele voltou aos treinos pelo Goiás Vôlei e trouxe a mulher, já que o Osasco optou por dar folga para atletas no final do ano, diferente do time goiano, que treinou entre os dois feriados.Em alguns treinos nos últimos dias antes da virada do ano, Maira Cipriano acompanhou o marido no ginásio Rio Vermelho. Na folga de Victor Hugo para o réveillon, o casal foi para o Rio de Janeiro ficar com a família.“Conversamos bastante sobre vôlei. Ela é ponteira, então joga em uma posição mais técnica que a minha. De vez em quando, ela dá umas cornetadas falando que central só sabe dar manchete”, disse, aos risos, Victor Hugo.Outro esporteO vôlei fez parte da formação do central esmeraldino, que cresceu em Bangu, onde começou a jogar o esporte. Desde jovem, o atleta goiano disputava competições amadoras nas ruas do Rio de Janeiro. Em uma dessas competições, Victor Hugo foi abordado por Hamilton Leão, que foi um dos atletas brasileiros que jogaram a Olimpíada de 1964, em Tóquio, no Japão, na estreia do Brasil no vôlei nos Jogos. O ex-jogador, que era professor em um colégio carioca, convidou o atleta goiano para treinar. Neste momento, no entanto, o atletismo também surgiu na vida de Victor Hugo.“Eu comecei a treinar, mas não fiquei muito tempo só no vôlei. Comecei a fazer salto em altura pelo Fluminense. Fiquei um tempo fazendo vôlei e atletismo, federado nas duas modalidades. Conforme o tempo foi passando, e sabemos como é complicado o nível de investimento no esporte no Brasil, fui me afastando do atletismo e encontrei melhores oportunidades no vôlei. Acabou que tive que escolher depois, e a bolsa do vôlei era melhor”, contou Victor Hugo.Entre 2005 a 2008, o central defendeu o Fluminense, teve algumas convocações para seleções de base, e a carreira deslanchou. Victor Hugo jogou no Minas, JF Vôlei, Sesc-RJ, Guarulhos, além das experiências fora do País no vôlei da Grécia, Portugal, Romênia e Chipre.Após período fora do Brasil, Victor Hugo decidiu voltar e acertou com o Goiás Vôlei. “As pessoas na minha família até brincaram que de fato, agora, eu ia conhecer Goiânia. Quero trazer meus pais aqui, vamos ver se vai dar certo, para que também vejam que Goiânia mudou muito”, completou o jogador esmeraldino, que é um dos líderes do Goiás Vôlei em pontos de bloqueio na Superliga masculina, com 18 pontos - só fica atrás do também central Juninho, que tem 21.Victor Hugo é uma das armas ofensivas do Goiás Vôlei, que é semifinalista na Copa do Brasil e na Superliga está na briga por uma vaga nos playoffs. O time goiano é o 7º colocado da competição com 24 pontos e ainda tem cinco rodadas no returno para garantir uma posição entre os oito melhores para avançar, de maneira inédita, à fase final da competição nacional. A próxima partida é em Goiânia, contra o Guarulhos, no próximo domingo (22), às 20 horas.