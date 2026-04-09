Os árbitros goianos Wilton Pereira Sampaio, como árbitro de campo, e Bruno Raphael Pires, como assistente, vão trabalhar na Copa do Mundo de 2026, que será disputada a partir de 11 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Os dois profissionais de arbitragem vão para o Mundial pela 3ª vez.\nOs dois já integraram o quadro de arbitragem da Fifa em duas outras Copas: Rússia, em 2018, e Catar, em 2022.\nConfira os árbitros brasileiros que vão estar na Copa deste ano:\nÁrbitros de campo:\nWilton Pereira Sampaio-GO\nRaphael Claus-SP\nRamon Abatti-SC\nAssistentes:\nBruno Pires-GO\nBruno Boschilia-PR\nDanilo Manis-SP\nRodrigo Figueiredo-RJ\nRafael Alves-RS\nVAR:\nRodolho Toski-PR