Atlético-GO, Goiás e Vila Nova estão, nesta semana, concentrados na disputa da 4ª fase da Copa do Brasil. Esta é a última fase disputada em jogo único e, caso avancem para a 5ª fase, os times goianos estarão entre os 12 clubes que entrarão em uma etapa considerada mais nobre da competição, quando se juntam aos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro e os confrontos passam a ser em jogos de ida e volta.\nNa edição de 2026, a Copa do Brasil conta com um número recorde de participantes e o sistema de disputa mudou. Ao todo, são 126 equipes, em vez das 92 das edições anteriores. A competição passou a ter duas fases a mais, totalizando nove fases.\nAs quatro primeiras são disputadas em jogo único e, a partir da 5ª fase, os confrontos passam a ser em ida e volta. Outra novidade é a final em jogo único, além de o vice-campeão garantir vaga na pré-Libertadores.