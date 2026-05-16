Dois atletas que representam Goiás na Stock Light sonham com o acesso à Stock Car e planejam uma temporada de conquistas em 2026. A categoria de base da elite do automobilismo nacional tem um goiano de nascimento, o piloto Fausto Filho, e outro que nasceu em São Paulo, mas que mudou para Goiânia com um mês de vida e não deixou mais o Estado, Mathias de Valle.\nDa dupla, Mathias é o mais experiente. O piloto de 23 anos integra a equipe Garra Racing e está em seu 4º ano de Stock Light. A meta do competidor em 2026 é vencer o maior número de corridas para brigar pelo título - o campeão garante vaga na Stock Car na próxima temporada.\n“Todos que estão no grid da Stock Light sonham em chegar na Stock Car. Lógico que meu sonho é esse, eu quero competir em alto nível em breve”, declarou Mathias de Valle, que precisou trocar o motor após o treino classificatório (foi o 2º mais rápido) e teve que largar na 5ª posição, que se manteve até o fim da primeira corrida disputada neste sábado (16).