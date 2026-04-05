Goiatuba e Crac estrearam na Série D neste domingo (5) com resultados ruins. O Azulão empatou por 2 a 2 com o Operário-MT pelo Grupo 4, enquanto o Leão do Sul perdeu para o Ivinhema-MS pelo Grupo 11.
O Goiatuba foi o clube goiano que mais esteve próximo de vencer na rodada de abertura da Série D. Fora de casa, o Azulão abriu 2 a 0 com o meia Thalles e o zagueiro Euller Viana. No intervalo de dois minutos, no final do segundo tempo, a equipe goiana sofreu dois gols do lateral direito Matheus e cedeu o empate para o time mato-grossense.
O Crac também jogou como visitante na estreia. No estádio Saraivão, o time goiano sofreu gol logo aos cinco minutos e perdeu por 1 a 0. O gol da partida foi anotado pelo atacante Vitão.