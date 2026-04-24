Dois confrontos entre equipes goianas marcam a 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A Aparecidense recebe o Inhumas, Abecat e Crac fazem clássico, enquanto o Goiatuba enfrenta o Mixto-MT. Todos os jogos serão neste sábado (25).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações)\nÀs 16 horas, Aparecidense e Inhumas se enfrentam pelo Grupo A3, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.\nO Camaleão soma 3 pontos e é o time que fecha a zona de classificação, enquanto a Pantera, na lanterna do grupo, busca seus primeiros pontos. A equipe, inclusive, carrega um longo jejum: não vence há mais de um ano. A última vitória foi no dia 8 de fevereiro de 2025, pelo Goianão, contra o Goiânia, por 3 a 1. Em 2026, o time foi rebaixado no Estadual e ainda não venceu nenhuma partida no ano.