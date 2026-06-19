Os goianos Wilton Pereira Sampaio (árbtiro) e Bruno Pires (assistente) voltam a campo na Copa do Mundo para apitar a partida entre Noruega e Senegal, válida pelo Grupo I, pela 2ª rodada.\nOs dois estavam na equipe de arbitragem da abertura do Mundial, no dia 11, quando Wilton Pereira Sampaio expulsou três jogadores - dois da África do Sul e um do México, equipes que fizeram o jogo de estreia da Copa. Foi o recorde de cartões vermelhos de uma partida de abertura de Copa.\nEm Noruega x Senegal, outro brasileiro, Bruno Boschilia, estará na equipe de arbitragem ao lado de Wilton e Bruno.\nA partida será na próxima segunda-feira (22), às 21 horas (de Brasília), em Nova York.\n-WEBSTORIES: Goianos voltam a apitar na Copa do Mundo: árbitro e assistente são escalados para Norueg (1.3423958)\nNa estreia\nO goiano Wilton Pereira Sampaio expulsou na estreia da Copa do Mundo, no jogo entre México e África do Sul, três jogadores, novo recorde de expulsões em uma partida de abertura de Mundial.