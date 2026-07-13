Depois de estar vencendo por dois gols de vantagem marcados no primeiro tempo, o Goiás acabou sofrendo dois gols na segunda etapa e empatou por 2 a 2 com o CRB, na noite deste domingo (12), pela 17ª rodada da Série B, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O clube esmeraldino poderia terminar a rodada a 1 ponto do 6º colocado, mas, com 25 pontos, fica a 3 do Fortaleza, que tem 28 e fecha o G6.\nApesar de ter saído na frente e levado o empate, o momento do Goiás é bom no contexto geral da Série B. É o terceiro jogo sem derrota do clube goiano. O time venceu o Náutico fora de casa por 1 a 0 e o Ceará, em casa, por 2 a 0, nas rodadas anteriores.\nNa próxima rodada, a 18ª, o Goiás volta a jogar fora de casa e pega a Ponte Preta no sábado (18) às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).\nComo foi o jogo