Na manhã desta sexta-feira (14), a partir das 9 horas, o Goiás abre a venda geral de ingressos para a partida decisiva diante do Novorizontino no próximo domingo (16), a partir das 16h30, na Serrinha, pela 37ª rodada da Série B.\nLeia também\n+ FGF define data do Conselho Técnico do Goianão 2026\nOs preços são os seguintes, nos valores das inteiras: R$ 60 (cadeira e setor de visitantes), R$ 45 (Espaço Família) e R$ 40 (Tobogã Força). Torcedores que estiverem com a camisa do Goiás pagam meia-entrada. Os ingressos podem ser adquiridos através do site ingresso.goiasec.com.br.\nAntes de comprar e retirar o ingresso, é necessário fazer ou atualizar o cadastro no site mencionado. No sábado (15), das 9 às 17 horas, também haverá venda física na bilheteria principal da Serrinha. A bilheteria não estará aberta no dia da partida. Torcedores que estiverem com a camisa do Goiás pagam meia-entrada.