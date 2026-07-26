Na noite deste domingo (26), o Goiás brincou com a sorte, mandou três bolas na trave, desperdiçou um pênalti com Lucas Lima e foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0, com gol de Paulo Victor, pela 20ª rodada da Série B. A partida foi disputada na Arena Independência.\nO Goiás tinha a oportunidade de dormir no G6, mas permaneceu em 7º lugar, com 29 pontos, e pode ser ultrapassado por Atlético-GO, Athletic e CRB, que ainda jogam na rodada.\nJá o América-MG, que não vencia há sete jogos, conquistou a sua segunda vitória em 20 jogos no campeonato e deixou a lanterna provisória da Segundona, alcançando os 11 pontos. Mesmo assim, ainda está a 11 pontos do Ceará, primeiro clube fora do Z4.\nO Goiás volta a campo no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, a partir das 19h30. O adversário da vez será o Londrina, na Serrinha, pela 21ª rodada.