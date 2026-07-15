O Goiás acertou a venda do lateral Diego Caito para o Grêmio por R$ 5 milhões. O clube goiano receberá R$ 3 milhões à vista e o restante, R$ 2 milhões, em uma segunda parcela prevista até julho de 2027. O jogador de 22 anos deve viajar para Porto Alegre nesta quinta-feira (16) e não atuará mais pelo clube goiano na Série B.\nA compra de Diego Caito ainda não anunciada pelo Grêmio, pois o Goiás aguarda o pagamento dos R$ 3 milhões, que deve ser feito ainda nesta quarta-feira (15), e o jogador ainda passará por exames antes de assinar contrato com o clube gaúcho.\nA negociação entre Goiás e Grêmio começou há pouco mais de duas semanas. O clube gaúcho apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra, que foi recusada. Na sequência, a investida foi para a compra do lateral por R$ 5 milhões.