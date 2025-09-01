O Goiás acertou a contratação do meia Brayann, que estava por último no CSA. O jogador de 27 anos assinou contrato em definitivo até o fim de 2027 com o clube goiano e aguarda regularização, que deve ocorrer até terça-feira (2), para estrear.\nBrayann chegou em Goiânia na sexta-feira (29) e assistiu, no sábado (30), na Serrinha, a derrota do Goiás para o Botafogo-SP, por 3 a 2, pela 24ª rodada da Série B.\nO jogador fez exames, foi aprovado e começa nesta segunda-feira (1º) os treinamentos na nova equipe. A tendência é que Brayann já conste na lista de relacionados para o jogo contra o Avaí, no domingo (7).\n“Brayann chegou, assistiu ao jogo, fez exames e a partir de segunda-feira deve treinar normalmente para ficar à disposição”, afirmou o diretor de futebol Lucas Andrino.\nBrayann estava no CSA e tinha pré-contrato assinado com o clube goiano desde abril. A ideia era que o jogador chegasse apenas em 2026, mas sua chegada foi antecipada com o rebaixamento do time alagoano à Série D.