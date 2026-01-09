O zagueiro Lucas Ribeiro não vestirá a camisa do Goiás em 2026. O defensor de 26 anos está em reta final de negociação com um clube da China, que não teve nome divulgado, e será emprestado pelo time goiano até o final deste ano.\nNesta sexta-feira (9), Lucas Ribeiro esteve na Serrinha e se despediu dos companheiros. Ele não participou do treino na reta final da preparação para estreia do Campeonato Goiano e não será relacionado pelo técnico Daniel Paulista para o jogo contra o Goiatuba.\nEntre o zagueiro e o clube chinês tudo está acertado, restam detalhes burocráticos entre as equipes, mas o diretor Michel Alves informou ao POPULAR que Lucas Ribeiro não permanecerá no Goiás. O clube goiano vai receber cerca de R$ 1,6 milhão pelo empréstimo e fixou a venda definitiva em R$ 3,5 milhões (o clube chinês terá opção de compra).