O Goiás tem encontrado dificuldades quando enfrenta o Crac pelo Campeonato Goiano no retrospecto recente. Após mais um empate, por 1 a 1, no jogo de ida das quartas de final, em Catalão, na última quarta-feira (11), o clube esmeraldino chegou a seis empates nos últimos sete jogos, sendo o quinto consecutivo diante do Leão do Sul.\nDesde 2023, a única vitória do Goiás no confronto foi em 2024, quando venceu por 2 a 0 no Estádio Genervino da Fonseca. Por outro lado, o time de Catalão não derrota o esmeraldino desde 2011, quando venceu por 5 a 1 na Serrinha. De lá para cá, foram 19 confrontos, com nove vitórias do Goiás e dez empates.\nDaniel Paulista reclama de pênalti não marcado para o Goiás: "O VAR apita o jogo"\nO retrospecto na Serrinha, palco do jogo de volta neste sábado (14), também chama atenção. Os dois últimos jogos entre as equipes no estádio, em 2025, terminaram empatados. No entanto, em 12 partidas no local, o Goiás venceu o Crac oito vezes, além de ter três empates e apenas uma derrota, justamente a de 2011, quando o Crac venceu pela última vez.