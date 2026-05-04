O Goiás coleciona números negativos em seu pior momento na temporada. A goleada sofrida diante do Fortaleza no último sábado (2), por 4 a 1, foi a pior derrota no ano, a mais elástica, a primeira vez que o time sofreu mais de dois gols em uma mesma partida em 2026. O resultado foi a quarta derrota seguida na Série B e jogou o clube esmeraldino para a zona de rebaixamento.Com 7 pontos, o Goiás é o primeiro dentro do Z4, o 17º c olocado, empatando em pontos com a Ponte Preta, que tem saldo ligeiramente melhor e é a primeira equipe fora da degola. Nesta semana, o Goiás vai completar um mês (cinco jogos) sem ganhar na temporada. A última vitória foi sobre o Criciúma, por 1 a 0, no dia 6 de abril. De lá para cá, o clube esmeraldino perdeu para Juventude (2 a 0), Cuiabá (2 a 0), São Bernardo (1 a 0) e Fortaleza (4 a 1) na Série B e empatou com o Cruzeiro (2 a 2) na Copa do Brasil.Antes da goleada sofrida para o Fortaleza, o Goiás tinha sofrido no máximo dois gols numa mesma partida na temporada - em seis oportunidades por Goiano, Copa do Brasil e Série B.São 11 gols sofridos nos últimos cinco jogos, que é o período sem ganhar depois que o clube ostentou invencibilidade nos primeiros 20 jogos do ano, incluindo a conquista de um título estadual invicto.“Não havíamos vivido esse tipo de momento de queda individual e coletiva. Alguns atletas, é nítido que não estão conseguindo encontrar seu melhor futebol. A comissão vem trabalhando com mudanças, não só na escalação, mas no elenco, para tentar encontrar o melhor futebol”, disse Daniel Paulista, que refutou entregar o cargo diante do momento conturbado logo depois de o diretor de futebol do Goiás, Michel Alves, dar a entender que o clube não fará troca no comando.O treinador assumiu sua parcela de culpa no momento e disse que todos têm que fazer o mesmo. “Tenho responsabilidade e não é pequena, mas todos têm que assumir a responsabilidade. O técnico vai até certo ponto. Os atletas têm se esforçado, mas também reconhecemos que não é nosso melhor momento.”“Não existe terra arrasada, mas o primeiro passo para recuperar é reconhecer nosso momento e trabalhar em cima dele na busca pela melhora”, receitou Daniel Paulista.A derrota para o Fortaleza foi de virada. O Goiás abriu o placar e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, mas sofreu quatro gols na segunda etapa e foi goleado. Daniel Paulista tentou explicar o que ocorreu. “Mais uma vez, até tomar o primeiro gol, a equipe fazia uma belíssima apresentação, uma das melhores sob nosso comando. Vencia com gol de bola parada, mas já havia criado inúmeras oportunidades. Jogou com desenvoltura, conhecimento, estratégia. Mas continua tendo o momento em que dificulta as coisas. A partir do primeiro gol, houve uma desconexão geral, não conseguiu jogar mais. A efetividade da equipe do Fortaleza ficou muito evidente”, descreveu o treinador.Na próxima rodada, o Goiás tem seu primeiro clássico pela Série B pela frente: enfrenta o Vila Nova, na Serrinha, no próximo sábado (9), às 16 horas.O clube tem problemas de desfalques para resolver e pode ter até quatro ausências. Já não tinha os meio-campistas Lourenço e Filipe Machado e viu Cadu deixar o jogo contra o Fortaleza com problema físico no primeiro tempo e ainda teve Nicolas expulso no fim da partida. (PP)