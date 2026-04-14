O Goiás aguarda o aval da CBF para a alteração do local da partida contra o Cruzeiro pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (14), após os últimos laudos do Serra Dourada terem sido entregues à Federação Goiana de Futebol e à CBF, o clube esmeraldino formalizou o pedido de alteração para o principal palco do futebol goiano.\nA expectativa é que a alteração seja autorizada nesta quarta-feira (15). O jogo de ida entre Goiás e Cruzeiro está marcado para o dia 22 (quarta-feira da próxima semana), na Serrinha, às 19 horas. O clube esmeraldino também solicitou alteração do horário para às 20 horas.\nEntre quinta-feira (9) da semana passada e terça-feira (14), a administração do estádio Serra Dourada entregou os quatro documentos que faltavam para a FGF e CBF: vistoria de engenharia, questionário do Corpo de Bombeiros, questionário da Vigilância Sanitária e o alvará de funcionamento.