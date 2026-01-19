O Goiás decidiu que só vai liberar o atacante Jajá para o Remo após receber o pagamento pela transferência do jogador, o que ainda não ocorreu. A direção do clube goiano deu aval para o técnico Daniel Paulista utilizar o atleta enquanto a negociação não é concluída.\nEntre Goiás, Remo e Jajá está tudo definido. O jogador, que tem contrato até o fim de 2026, deixaria o clube goiano em definitivo. A equipe paraense deve investir cerca de R$ 3,5 milhões na transferência do atacante - essa informação foi divulgada primeiro por Yago Vinicius, do “Piriquito Brisado” e confirmada pelo POPULAR.\nA direção alviverde, no entanto, informou ao Remo que só aceita a liberação com pagamento à vista. Isso ainda não ocorreu, com isso Jajá voltou a ser utilizado - ele treinou normalmente nesta segunda-feira (19).