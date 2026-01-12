O Goiás aguarda o pagamento pelo empréstimo do zagueiro Lucas Ribeiro para liberar o defensor de 26 anos para o futebol chinês. Em meio à possibilidade de deixar o clube goiano, o jogador voltou a treinar nesta segunda-feira (12).\nNa sexta-feira (9), o diretor Michel Alves revelou em conversa com a imprensa, antes do treino do Goiás, que a negociação de empréstimo do zagueiro estava encaminhada. Restavam alguns trâmites burocráticos e por isso o zagueiro não treinou nos últimos dias e não foi sequer relacionado para enfrentar o Goiatuba na estreia do Goianão.\nA reportagem apurou que o Goiás ainda não recebeu o pagamento pelo empréstimo do jogador. O Goiás deve receber cerca de R$ 1,6 milhão pela transferência do zagueiro a um clube da China, que não teve nome divulgado. Lucas Ribeiro deve ser cedido por empréstimo até o fim de 2026.