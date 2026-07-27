O Goiás ainda busca equilíbrio nas finanças antes de fazer contratações. O clube esmeraldino não contratou novos jogadores para a sequência da Série B e só vai concluir negociações após aval do Conselho de Administração.\nNos últimos dias, o Goiás recebeu valores que ajudaram o clube a quitar parte dos salários atrasados no clube. Foram R$ 3 milhões pelo empréstimo do lateral Diego Caito, que estreou com gol pelo Grêmio, e cerca de R$ 500 mil após a troca da empresa que administra os bares do estádio Hailé Pinheiro.\nEsses valores estão sendo destinados para pagar os salários atrasados dos funcionários (referente ao mês de junho) e de parte dos vencimentos do elenco, que estavam com dois meses de direito de imagem (meses de maio e junho) e um dos valores em carteira atrasados (mês de junho).\nO Goiás espera receber cerca de R$ 9 milhões nos próximos dias. Os valores são de adiantamento da negociação para cessão de naming rights do estádio Hailé Pinheiro (R$ 7,5 milhões) e o repasse de R$ 1,5 milhão por meio da devolução de duodécimos da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e da Câmara Municipal de Goiânia.