O técnico Vagner Mancini optou por mudar o cobrador oficial de pênaltis no Goiás após o goleiro Tadeu desperdiçar duas cobranças nas últimas partidas pela Série B. O meia-atacante Wellington Rato foi escolhido para cobrar as próximas penalidades no clube esmeraldino.\nVagner Mancini optou por fazer a alteração para preservar Tadeu. O goleiro, que era o cobrador oficial desde o final do ano passado, perdeu as duas últimas penalidades: contra Remo e Amazonas. Nas duas situações, o defensor teve finalizações defendidas por Marcelo Rangel e Renan. A informação da mudança foi divulgada pelo jornalista André Rodrigues e confirmada pelo POPULAR.\nAntes do jogo contra o Operário-PR, o primeiro depois do empate com o Amazonas, o técnico Vagner Mancini conversou com Tadeu e informou sobre a alteração. A intenção do treinador é preservar o goleiro e não aumentar a pressão no goleiro após os erros nas penalidades.