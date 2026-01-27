O Goiás ampliou nesta segunda-feira (26) o contrato do volante Lucas Rodrigues, promessa esmeraldina e um dos destaques da equipe no Campeonato Goiano. O jogador de 18 anos atingiu uma meta estipulada e tem novo vínculo com o clube goiano até o fim de 2028 - o anterior era até o fim de 2027. O novo contrato foi publicado no BID da CBF.\nA meta que Lucas Rodrigues atingiu foi de minutagem. O Goiás não informou o número previsto no contrato.\nNa atual temporada, o volante participou de 417 minutos, com acréscimos, no Goianão. Ele atuou em três partidas completas e esteve em campo por mais de 66 minutos em outros dois jogos. A média é de 83,4 minutos em campo por partida. No atual elenco entre atletas de linha, só o lateral esquerdo Nicolas tem números maiores.\nLucas Rodrigues começou a temporada de 2026 com status de titular, até aqui, e iniciou todos os cinco jogos do Goiás no Goianão - entre atletas de linha, apenas ele, o lateral esquerdo Nicolas e o volante Lourenço começaram todas as partidas do time esmeraldino no Estadual.