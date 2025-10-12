A direção do Goiás ainda analisa a situação do treinador Vagner Mancini, que não tem permanência garantida. O Conselho de Administração do clube esmeraldino se reuniu no final de semana e deve anunciar no início desta semana se fará ou não alteração no comando técnico da equipe a seis jogos do fim da Série B. A tendência é que o treinador seja demitido.\nHá pressão interna, liderada por conselheiros, para que o Conselho de Administração, presidido por Aroldo Guidão, promova mudança no comando técnico do Goiás. A insatisfação é por causa da queda de desempenho da equipe no 2º turno da Série B.\nDepois de fazer o melhor 1º turno na história de um clube goiano na Segundona, com 37 pontos (64,9%), o aproveitamento do time esmeraldino despencou no returno (é de 38,4%) e o acesso à Série A, que parecia encaminhado, está sob risco.