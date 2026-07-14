O Goiás ainda analisa a proposta do Grêmio pela compra do lateral Diego Caito. A mais recente investida do clube gaúcho pelo jogador de 22 anos é por uma transferência em definitivo.\nA nova proposta por Diego Caito ainda prevê a compra de 50% dos direitos econômicos de Diego Caito. O Goiás é dono de 90% do passe do atleta. O valor da proposta ainda não foi divulgado.\nO clube goiano aceita liberar o jogador, desde que a forma de pagamento seja à vista. O Goiás tenta evitar pagamentos parcelados e por isso rejeitou uma proposta do Grêmio, de empréstimo com opção de compra após o término do empréstimo.\nDiego Caito terminou o período de base no Goiás e estreou profissionalmente em 2023. O lateral direito tem 83 jogos pelo clube goiano, com três gols e sete assistências. Neste ano, ele foi titular na campanha do título goiano.