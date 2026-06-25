O Goiás anunciou nesta quinta-feira (25) a contratação do técnico Mozart para a sequência da Série B. O treinador de 46 anos assume o comando da equipe após a demissão de Daniel Paulista, que deixou o clube goiano após 33 jogos.\nMozart terá a missão de fazer o clube goiano reagir na Série B. O novo treinador chega acompanhado do auxiliar Denis Iwamura e do preparador físico Edu Brasil.\nO Goiás não faz campanha regular na Segundona e não vence há quatro partidas na competição. O clube goiano ainda não conseguiu se consolidar na disputa pelo acesso à Série A.\nMozart chega ao Goiás com currículo vencedor. Nos dois últimos anos, ele comandou equipes que subiram à elite nacional. Em 2024, o acesso foi com o Mirassol. Na temporada seguinte, ele liderou o Coritiba e conquistou o título da Série B.\nSerá a segunda passagem do treinador pelo futebol goiano. Em 2023, entre março e abril, ele teve rápida passagem pelo Atlético-GO. Foi campeão goiano, mas não resistiu às atuações ruins e foi demitido após três jogos pela Série B.