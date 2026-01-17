O Goiás contratou o volante Filipe Machado, por empréstimo, até o fim de 2026. O jogador de 29 anos desembarcou em Goiânia na última segunda-feira (12) e concluiu trâmites burocráticos ao longo da semana, como exames médicos, sua renovação com o Vitória e a assinatura de contrato para reforçar o time esmeraldino.\nFilipe Machado pertence ao Vitória e tinha contrato com o clube rubro-negro até o fim deste ano, o vínculo foi estendido até o fim de 2027. Por último, ele esteve no Coritiba e disputou 41 jogos pelo time paranaense, que terminou a temporada de 2025 como campeão da Série B.\nO volante é gaúcho de Santa Maria e tem passagens pelas categorias de base do Desportivo Brasil-RS e Grêmio, onde se profissionalizou. Filipe Machado ainda defendeu Boa Esporte, São José-RS e Cruzeiro (entre 2020 a 2024) antes de ter sido contratado pelo Vitória há dois anos.