O Goiás anunciou a contratação do atacante Bruno Sávio como presente de Natal para a torcida esmeraldina. O jogador de 31 anos fechou acordo com o clube goiano e deve se apresentar nos próximos dias para a pré-temporada. Detalhes do acordo, em definitivo ou empréstimo e o tempo do vínculo, ainda não foram divulgados.\nBruno Sávio é mineiro de Pará de Minas e começou a carreira no América-MG. Ele tem passagens por Mirassol, Cuiabá e Bragantino entre os anos de 2014 a 2018. Em 2019, o atacante saiu para fora do País pela primeira vez e defendeu o Louletano, de Portugal, e o Istra 1961, da Croácia.\nNo retorno ao Brasil, o atacante se destacou pelo Guarani em 2021, quando marcou 12 gols e distribuiu sete assistências em 40 partidas pelo Bugre. Neste ano, o time paulista brigou pelo acesso à Série A, mas permaneceu na Série B após ficar em 6º lugar, a quatro pontos da vaga na elite.