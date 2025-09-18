A última vez que o Goiás venceu uma partida na Série B foi há quase um mês, na vitória de 1 a 0 sobre o América-MG, na Serrinha, no dia 23 de agosto, pela 23ª rodada. Depois de atuar duas vezes seguidas como visitante, o esmeraldino retorna para sua casa com objetivo de voltar a somar três pontos no confronto diante do lanterna Paysandu, para se aproximar um pouco mais do acesso à Série A.\nO desempenho do Goiás na Serrinha é um dos diferenciais do time nesta edição da Segundona. No recorte do returno da competição, o Goiás faz campanha ruim já que conquistou apenas oito pontos depois de sete jogos.\nO alento é que seis pontos foram em jogos da equipe esmeraldina como mandante - os outros dois foram após empates (com Amazonas e Coritiba) fora de casa. O clube goiano perdeu um jogo em casa (para o Botafogo-SP) e outro fora (diante do Avaí) nas sete rodadas do 2º turno, até aqui.