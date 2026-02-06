O Goiás aprovou a mudança do formato de acesso na Série B durante Conselho Técnico da competição nesta quinta-feira (5), no Rio. O clube esmeraldino disse que defendia um playoff ainda mais amplo, mas votou favorável à proposta que foi aprovada.\nNo novo regulamento, apenas o campeão e o vice-campeão da Série B 2026 garantirão o acesso direto à elite do futebol brasileiro. Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocações disputarão playoffs para definir as outras duas vagas na Série A de 2027.\nO novo formato foi aprovado pelo Conselho Técnico da CBF nesta quinta-feira (5), por 17 votos a favor e 3 contra.\nSegundo o CEO Leonardo Pacheco, que assinou nota enviada pelo clube, o Goiás defendia um playoff que abrangesse até o 8º colocado, mas, entre as opções apresentadas em votação, aprovou o modelo que envolve até o 6º colocado, lembrando, na nota, que o 6º lugar foi a colocação do alviverde nas duas últimas edições da Série B (2025 e 2024).