Na noite desta sexta-feira (14), no complexo da Serrinha, ficou definida a mudança no estatuto do Goiás, que vai promover o retorno de uma diretoria executiva com a figura de um presidente executivo. Aroldo Guidão, que estava na presidência do Conselho Deliberativo, vai ocupar o cargo até as novas eleições em dezembro.\nEssa foi a segunda fase da votação para mudança de estatuto. A primeira ocorreu no dia 7 de julho, restrita aos sócios do Conselho Deliberativo. Dos 250 conselheiros, apenas 77 foram e todos votaram pela mudança. Desta vez, a votação incluiu todos os sócios-proprietários do Goiás.\nNo total, 173 sócios participaram da segunda fase. 166 votaram a favor da mudança no estatuto, e sete pessoas votaram contra. Com o novo estatuto, o Conselho de Administração deixa de existir, assim como a função de CEO, que havia sido renomeada como “diretor executivo”.