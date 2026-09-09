O Conselho Deliberativo do Goiás aprovou a contratação de novo empréstimo e pretende usar o valor para pagar salários atrasados, além de administrar a situação financeira até o final deste ano. O valor do empréstimo é de cerca de R$ 20 milhões.\nConselheiros do clube esmeraldino se reuniram na terça-feira (8) à noite e aprovaram a contratação deste novo empréstimo. No final do ano passado, o clube contratou o primeiro empréstimo de cerca de R$ 25 milhões.\nA intenção do Goiás é utilizar o valor do empréstimo para pagar salários atrasados. Com o elenco são dois meses de direitos de imagem e um mês de salário em carteira. Alguns funcionários também possuem salários atrasados.\nA direção esmeraldina também quer administrar a situação financeira nos próximos meses e utilizará o valor do empréstimo para manter os salários em dia. Neste ano, desde o mês de maio o Goiás convive com atrasos de salários.