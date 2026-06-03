O Goiás vai renegociar o empréstimo feito no final do ano passado junto ao Banco BRB. Conselheiros e dirigentes do Conselho de Administração aprovaram em Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, na noite desta terça-feira (2), a intenção do clube goiano de renegociar a dívida superior a R$ 25 milhões. O próximo passo será iniciar a negociação com o banco.\nO plano do Goiás é estender o pagamento do empréstimo por cinco anos (60 meses). O clube acredita que a prestação mensal será de no máximo R$ 650 mil. Na negociação original, feita no final do ano passado, a equipe goiana teria que pagar em torno de R$ 990 mil por mês nos próximos 26 meses (o contrato é de 31 meses, mas com cinco meses de carência até o primeiro pagamento).\nComo garantia nesta renegociação, o Goiás vai inserir o CT Coimbra Bueno vinculado ao contrato. Essa é uma importante alteração, já que no empréstimo original o clube inseriu como garantia o acordo com a Liga Forte União, anteriormente conhecida como Liga Forte Futebol, e outros contratos de fontes de rendas mensais.