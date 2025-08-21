O elenco do Goiás passa por um processo de enxugamento na atual janela de transferências, e o clube não deve mais contratar no atual período disponível. Na avaliação da direção de futebol e da comissão técnica, o plantel estava com número elevado de atletas e a decisão foi de rescindir contratos. Mais atletas podem sair nesta janela, que termina em 2 de setembro.\nO atual elenco do Goiás conta com 31 jogadores, excluindo de 7 a 8 atletas das categorias de base que treinam normalmente com a equipe profissional. O número no plantel esmeraldino era um pouco maior há algumas semanas - tinha 34 opções.\nNos últimos dias, os atacantes Facundo Barceló e Zé Hugo deixaram o Goiás. Nesta quarta-feira (20) foi a vez do volante Aloísio se despedir do elenco. Todos tinham contratos até o final deste ano e rescindiram vínculos para acertarem com outras equipes que estão na Série B. Barceló foi para o CRB, Zé Hugo para a Ferroviária e Aloísio negocia com o América-MG.