O Goiás assumiu oficialmente a liderança da Série B. O time goiano, que venceu o Paysandu, no sábado (20), dependia de um tropeço do Coritiba diante do América-MG para terminar a 27ª rodada na 1ª colocação, o que ocorreu. Neste domingo (21), no Independência, o Coelho venceu o Coxa por 1 a 0.\nCom os resultados, o Goiás assume a liderança com 48 pontos e abre um ponto vantagem para o Coritiba, que segue com 47. Os times alternam as 1ª e 2ª colocações desde a 14ª rodada.\nO time goiano é a equipe, entre as 20 participantes, com mais rodadas na liderança da Série B. Agora, são 16 rodadas no topo. O Goiás tinha perdido a 1ª colocação na 25ª rodada, depois de perder para o Avaí, por 2 a 1, fora de casa.\nA equipe esmeraldina retomou o topo da tabela, duas rodadas depois, após vencer o Paysandu, por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo meia Jean Carlos. O Coritiba poderia reassumir a liderança se vencesse o América-MG, mas Miguelito fez o gol do triunfo do time mineiro em Belo Horizonte.