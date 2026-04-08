O Goiás atualizou o quadro do lateral direito Diego Caito, que vai perder pelo menos cinco jogos da equipe. O lateral direito foi submetido a uma cirurgia de emergência para tratar um quadro de apendicite. A operação foi na segunda-feira (6).\nEm comunicado, o Goiás informou que Diego Caito ficará de repouso por um período de três semanas para concluir o pós-operatório. Só depois desse período que o jogador estará liberado para retornar às atividades de treinamento físico e técnico.\nNo período estimado, o Goiás vai ter quatro partidas pela Série B, contra Juventude, Cuiabá, São Bernardo e Fortaleza, além do jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.\nA primeira partida seguinte é o clássico contra o Vila Nova, previsto para o início de maio entre os dias 8 a 10 (não tem data confirmada).