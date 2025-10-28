Depois de vencer o Criciúma fora de casa pela primeira vez na história, por 2 a 1, o Goiás aumentou as suas chances de acesso ao final da 34ª rodada e ainda conta com uma pequena possibilidade de título. O Vila Nova, por sua vez, não tem mais como subir e possui poucas chances de cair, enquanto o Atlético-GO vive a situação inversa.\nDe acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás atualmente tem 36,5% de chances de acesso; na rodada passada, o time tinha 20,5%. Quanto às probabilidades de título, o esmeraldino aparece com uma porcentagem de 1,8%, contra 1,6% na rodada passada.\nLeia também\n+ Relembre as chances dos times goianos ao final da 33ª rodada da Série B\nNeste momento, três clubes surgem à frente do Goiás nos dois cálculos: o Coritiba tem 98,9% de chances de acesso e 67,2% de título, a Chapecoense possui 84,6% de probabilidade de subir e 18,4% de ser campeã, e o Remo ostenta 69,6% de possibilidade de acesso, além de 8,5% de chance de ficar com a taça.