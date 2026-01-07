O zagueiro Lucas Ribeiro está próximo de deixar o Goiás. O defensor de 26 anos tem negociação avançada com um clube do futebol chinês, que não teve nome divulgado. A transferência deve ser por empréstimo de uma temporada, com opção de compra após o fim do vínculo.\nO Goiás aceitou liberar o jogador após o clube chinês oferecer cerca de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo de Lucas Ribeiro. O valor de uma transferência em definitivo, após o empréstimo, seria em torno de R$ 3,5 milhões. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo POPULAR.\nO zagueiro tem contrato com o Goiás até o fim deste ano e renovaria o vínculo por mais uma temporada (até o fim de 2027) para ser cedido por empréstimo ao clube chinês.\nLucas Ribeiro tem treinado como titular na reta final de preparação para a estreia do Campeonato Goiano. Caso deixe o Goiás, Anthony e Luiz Felipe são opção para formar dupla de zaga com Luisão, que também tem sido testado na formação titular do clube esmeraldino.