O Goiás avançou na negociação com o diretor de futebol Michel Alves e prepara o anúncio da contratação do dirigente de 44 anos. O ex-goleiro estava no Novorizontino e chega para assumir o cargo que foi ocupado por Lucas Andrino entre abril de 2024 e outubro deste ano.\nAs conversas entre Goiás e Michel Alves avançaram nos últimos dias e os últimos detalhes estão sendo resolvidos desde a manhã desta sexta-feira (28). O dirigente é aguardado em Goiânia no início da próxima semana, mas já começou a trabalhar junto com o técnico Fábio Carille e o gerente de futebol Eduardo Pinheiro.\nUma das primeiras tarefas de Michel Alves será analisar e montar o elenco do Goiás para o início da temporada de 2026, junto com Fábio Carille e Eduardo Pinheiro. Boa parte do grupo que terminou o ano de 2025 possui contrato para o ano que vem e alguns atletas com vínculo poderão deixar o clube após análise do dirigente.