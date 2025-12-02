O Goiás avançou na negociação com o lateral esquerdo Nicolas, que está no Ceará por empréstimo cedido pelo América-MG. O jogador de 28 anos, que já atuou no Atlético-GO, acertou os detalhes contratuais com o clube esmeraldino e aguarda o fim da temporada de 2025 para finalizar a negociação com a assinatura de contrato.\nNicolas pertence ao América-MG e deve chegar ao Goiás sem custos. Ele foi contratado em 2022 com contrato de três anos, que será encerrado no fim deste ano. O jogador atuou no clube mineiro entre 2023 e 2024, com 52 partidas disputadas entre Série A e Série B. Neste ano, ele foi emprestado ao Ceará.\nNo Vozão, Nicolas não conseguiu se firmar e desde o início do ano alterna participações como titular e saindo da reserva. Foram 24 partidas ao todo, até aqui, sendo apenas 13 na Série A. Ele tem três assistências, todas no Campeonato Cearense, em que foi campeão.