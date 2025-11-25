O Goiás pretende contratar um novo diretor de futebol e já fez os primeiros contatos com profissionais. O acerto com um novo gestor é prioridade no clube esmeraldino, que após essa contratação vai iniciar a montagem do elenco para a temporada de 2026.\nNenhum nome foi divulgado pela direção do Goiás, mas o diretor de futebol Michel Alves, que está no Novorizontino é um dos cotados. Ele recebeu uma proposta do Goiás, fez uma contraproposta e a direção esmeraldina analisa.\nMichel Alves é ex-goleiro e foi campeão goiano em 2005 pelo Vila Nova - ele também jogou no clube colorado em 2011. Além do Tigre, o gaúcho atuou por clubes como Internacional, Juventude, Ceará, Vasco, Botafogo-PB e encerrou a carreira no Crac em 2018.\n-webstories estudante femin (1.3341964)\nNo mesmo ano que se aposentou, Michel Alves iniciou carreira como dirigente no Cuiabá. Ele ainda trabalhou no Guarani, Juventude e está no Novorizontino desde de 2023. Nos últimos três anos, o diretor bateu na trave com o time paulista na busca pelo acesso à Série A.