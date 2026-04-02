O Goiás empatou em 2 a 2 com o Londrina na noite desta quarta-feira (1º), fora de casa, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 2ª rodada da Série B, e chegou a uma sequência de 19 jogos de invencibilidade, a maior do clube no século.\nO time esmeraldino buscou o empate no último lance da partida. Bruno Santos e Iago Teles marcaram para o Londrina, enquanto Anselmo Ramon e Esli Garcia, no último lance, deixaram tudo igual.\nO time esmeraldino não fez um grande jogo. Teve mais posse de bola durante a partida e controlou as ações, mas sem tanta efetividade e jogadas verticais. Mesmo assim, conseguiu o empate no último lance. Já a equipe da casa foi letal, aproveitando as chances criadas, mas não conseguiu segurar o resultado diante de um adversário tecnicamente superior.\nAtlético-GO leva virada do Náutico e sofre a segunda derrota na Série B