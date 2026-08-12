O Goiás busca manter uma sequência positiva contra o Criciúma, próximo adversário e líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube esmeraldino não perde para o time catarinense desde 2017 e, na temporada passada, venceu pela primeira vez na história no Estádio Heriberto Hülse. Agora, busca manter a boa fase e repetir o feito na casa do Tigre no próximo sábado (15).\nJogando no Heriberto Hülse, o Goiás nunca havia vencido o Criciúma. Eram 15 jogos no estádio, com 12 vitórias do Tigre e três empates. Isso mudou em 2025, quando o time esmeraldino venceu por 2 a 1 e conquistou o primeiro triunfo de sua história no estádio. Agora, busca manter a sequência após quebrar essa escrita.\nGoiás terá sequência contra times do topo para tentar voltar ao G6 da Série B\nOutra marca positiva é que o Goiás não sabe o que é perder para o Criciúma desde 2017. A última derrota aconteceu em 14 de julho daquele ano, por 1 a 0, justamente no Heriberto Hülse. Desde então, foram sete jogos, com quatro vitórias do time esmeraldino e três empates.