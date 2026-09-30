O Goiás busca sua primeira vitória contra o Novorizontino na condição de visitante. Nesta quinta-feira (1º), no estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, o time esmeraldino faz jogo que pode ser decisivo nas pretensões da equipe na corrida pelo acesso à Série A.\nGoiás e Novorizontino se enfrentam desde 2024, que foi o primeiro ano da atual série de três participações seguidas da equipe goiana na Série B. Foram apenas dois jogos em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, com duas vitórias da equipe paulista: 2 a 1 em 2024 e 1 a 0 em 2025.\nApesar do pequeno recorte, o jogo desta quinta-feira é um confronto decisivo para o Goiás. A oito jogos do fim da competição, o time esmeraldino não pode mais se dar ao luxo de perder pontos na tentativa de melhorar sua complicada situação na busca pelo acesso à Série A.