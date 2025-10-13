O complemento da 32ª rodada foi ruim para o Goiás, que perdeu duas colocações, pode perder mais uma posição e deixar a faixa do acesso (G4) à Série A. O time esmeraldino foi ultrapassado por Novorizontino e Criciúma, que venceram seus respectivos jogos neste domingo (12).\nO Novorizontino, em casa, bateu o Operário-PR por 3 a 0 e chegou aos 53 pontos para assumir a 3ª colocação. Já o Criciúma, também como mandante, venceu o América-MG, por 2 a 1. O Tigre chegou aos 53 pontos e é o 2º colocado por ter uma vitória a mais que o clube paulista (15 a 14). O Goiás, que era o 2º com 52 pontos, caiu para o 4º lugar.\nA 32ª rodada será concluída apenas na terça-feira (14). No encerramento da jornada, a Chapecoense, que é a 5ª colocada com 50 pontos, também pode passar o Goiás. O time catarinense recebe o Botafogo-SP, na Arena Condá, e pode passar o clube esmeraldino em caso de vitória.