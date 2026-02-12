Goiás e Crac empataram por 1 a 1 pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. Nesta quarta-feira (11), no estádio Genervino da Fonseca, o volante Lucas Rodrigues, favorito para ser eleito a revelação do Goianão, abriu o placar no 1º tempo. Na etapa final, o atacante Thiaguinho aproveitou vacilo da defesa esmeraldina para deixar tudo igual no primeiro confronto entre as equipes.\nCom o resultado, quem vencer no jogo da volta avança à semifinal. Um novo empate no confronto levará a decisão para os pênaltis.\nNo ano passado, Goiás e Crac também se enfrentaram nas quartas de final e empataram os dois jogos. O time esmeraldino avançou à semifinal após vencer nas penalidades.\nGoianão 2026: veja a classificação após 1ª fase e todos os detalhes das quartas de final\nGoiás e Crac voltam a se enfrentar no próximo sábado (14). O jogo da volta que vai definir quem avançará para a semifinal será disputado a partir das 17 horas, na Serrinha.