O Goiás tinha dois objetivos na janela de transferências: se reformar em peças pontuais e manter destaques da equipe. O clube goiano terá metas bem sucedidas, já que se reforçou e conseguiu manter o elenco após receber sondagens e propostas nos últimos meses para alguns jogadores que se destacam na campanha do time na busca pelo acesso à Série A.\nO período para contratações será encerrado na próxima terça-feira (2 de setembro), mas internamente a diretoria esmeraldina acredita que não perderá nenhum atleta da equipe titular no atual período de transferências.\nEsse cenário só vai mudar se surgir uma situação extraordinária e ocorrer o pagamento de multa rescisória de algum atleta, por exemplo.\nNos últimos meses, o Goiás recebeu duas propostas por jogadores. Uma formal, por meio do Vitória, ao lateral Willean Lepo. Ele foi procurado pelo Apoel, do Chipre, mas recusou a investida para seguir no clube goiano. O contrato de empréstimo do jogador é válido até o final deste ano.