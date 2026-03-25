Ao vencer o América-MG por 3 a 1 no último domingo (22), na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás passou a integrar uma seleta lista de cinco clubes brasileiros que não sabem o que é perder na temporada. Além disso, alcançou a maior sequência invicta do século considerando o início de temporada - 18 jogos, superando as campanhas de 2000 (17 partidas) e 2016 (16).\nEntre os 156 clubes das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, apenas dois da Série B e três da Série D ainda não perderam em 2026. Campeão goiano, o Goiás é o time com a maior sequência invicta e também o maior número de vitórias: são 18 partidas, com 11 vitórias e sete empates.\nNa sequência aparece o Ceará, também da Série B, com 15 jogos, nove vitórias e seis empates.\nFIM justifica problemas na MotoGP em Goiânia: "colapso de sistema de esgoto" e "calor e intensa atividade"