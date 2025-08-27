O Goiás chegou a 90% de chance de subir à Série A após a conclusão da 23ª rodada, segundo dados do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O clube goiano acredita que os 10% que faltam para garantir vaga na elite nacional passam por ter aproveitamento perfeito como mandante na reta final da Série B.\nA equipe esmeraldina venceu o América-MG, na Serrinha, por 1 a 0, na última rodada da Série B, e retomou a liderança da competição. O triunfo também elevou a chance de acesso do clube esmeraldino de 80,7% para 90%, de acordo com os dados da UFMG.\nTer aproveitamento perfeito nos próximos jogos como mandante se tornou objetivo do time esmeraldino na corrida pelo acesso à elite nacional. Sete das 15 partidas que restam para o Goiás na Série B serão na Serrinha. Ou seja, o clube alviverde pode conquistar até 21 pontos nos jogos em casa se obtiver 100% da pontuação - atualmente, o aproveitamento esmeraldino como mandante é de 75%.