O Goiás concluiu a venda do atacante Raykkonen ao Internacional. O jogador de 17 anos, que estava no clube gaúcho desde o ano passado, foi adquirido em definitivo por R$ 2 milhões que serão parcelados ao longo de 2026. O clube goiano mantém 50% do passe do atleta.\nRaykkonen é mais um atleta que se destacou nas categorias de base do Goiás, não teve oportunidades no profissional e foi emprestado para ter rodagem e experiência. O atacante chegou ao clube goiano em 2021, aos 13 anos, e chamou atenção desde os primeiros anos.\nNo ano passado, Raykkonen foi emprestado ao Inter por um ano. O contrato previa renovação do empréstimo e opção de compra, que foi exercida pelo time gaúcho. A equipe colorada acertou na última semana os detalhes do pagamento, que serão feitos de maneira parcelada.\nO atacante integra o time profissional do Inter. No ano passado, ele estreou no time principal na vitória de 1 a 0 sobre o Maracanã, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Na atual temporada, Raykkonen disputou três partidas pelo clube colorada: duas no Gaúchão e uma na Série A.